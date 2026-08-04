Beiersdorf Aktie

77,66EUR -1,58EUR -1,99%
Beiersdorf für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.08.2026 09:30:26

Beiersdorf Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Beiersdorf von 72 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Warren Ackerman thematisierte am Dienstag anlässlich der Gewinnwarnung Aufstieg und Fall der Marke Nivea. Die Zielsenkung komme zwar nicht überraschend, aber der Teufel stecke im Detail. Mit dem geringen Kursverlust am Vortag hätten die Anleger das wahre Ausmaß der Ergebnisbelastung durch eine geringere Profitabilität bis 2028 noch nicht eingepreist. Ackerman betonte die schwache Berechenbarkeit. Vom Strategie-Update des Managements erwartet er nur wenig Beruhigung./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 00:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Beiersdorf AG Equal Weight
Unternehmen:
Beiersdorf AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
78,18 € 		Abst. Kursziel*:
-10,46%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
77,66 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-9,86%
Analyst Name::
Warren Ackerman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Beiersdorf AG

mehr Nachrichten