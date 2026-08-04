LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Beiersdorf von 72 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Warren Ackerman thematisierte am Dienstag anlässlich der Gewinnwarnung Aufstieg und Fall der Marke Nivea. Die Zielsenkung komme zwar nicht überraschend, aber der Teufel stecke im Detail. Mit dem geringen Kursverlust am Vortag hätten die Anleger das wahre Ausmaß der Ergebnisbelastung durch eine geringere Profitabilität bis 2028 noch nicht eingepreist. Ackerman betonte die schwache Berechenbarkeit. Vom Strategie-Update des Managements erwartet er nur wenig Beruhigung./ag/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 00:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 03:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.