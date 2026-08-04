Deutsche Börse Aktie
|267,60EUR
|1,00EUR
|0,38%
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
Deutsche Börse Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Neutral" mit einem Kursziel von 265 Euro belassen. Analyst Michael Werner kommentierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu den europäischen Börsenbetreibern die Handelsvolumina im Monat Juli. Dabei hob er vor allem das starke Handelsvolumen bei Aktien hervor, "insbesondere für einen Sommer- beziehungsweise Ferienmonat", wie Werner schrieb./ck/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 22:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 22:04 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Neutral
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
265,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
267,40 €
|
Abst. Kursziel*:
-0,90%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
267,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0,97%
|
Analyst Name::
Michael Werner
|
KGV*:
-
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