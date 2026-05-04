McDonald's Aktie
|245,50EUR
|-4,80EUR
|-1,92%
WKN: 856958 / ISIN: US5801351017
McDonalds Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für McDonald's auf "Buy" mit einem Kursziel von 365 US-Dollar belassen. Bei dem Getränkekonzern verlangsame die Konjunkturlage den Trend, schrieb Dennis Geiger in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Marke sei aber auf globaler Ebene bestens positioniert. Nach dem Kursrücksetzer sei das Profil von Chancen und Risiken trotz des kurzfristigen Gegenwinds attraktiv./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 05:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: McDonald's Corp. Buy
|
Unternehmen:
McDonald's Corp.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 365,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 286,64
|
Abst. Kursziel*:
27,34%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 287,66
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,89%
|
Analyst Name::
Dennis Geiger
|
KGV*:
-
Nachrichten zu McDonald's Corp.
|
16:01
|Montagshandel in New York: Dow Jones zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
|
01.05.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
01.05.26
|Gewinne in New York: Dow Jones zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
01.05.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones klettert am Freitagmittag (finanzen.at)
|
30.04.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert McDonalds-Aktie: So viel hätten Anleger an einem McDonalds-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
27.04.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones liegt zum Ende des Montagshandels im Minus (finanzen.at)
|
27.04.26
|Dow Jones-Handel aktuell: So steht der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
27.04.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones schwächer (finanzen.at)
Analysen zu McDonald's Corp.
|14:44
|McDonald's Buy
|UBS AG
|11.03.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.03.26
|McDonald's Market-Perform
|Bernstein Research
|04.03.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.02.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:44
|McDonald's Buy
|UBS AG
|11.03.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.03.26
|McDonald's Market-Perform
|Bernstein Research
|04.03.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.02.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:44
|McDonald's Buy
|UBS AG
|24.02.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|12.02.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|McDonald's Overweight
|Barclays Capital
|11.03.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.03.26
|McDonald's Market-Perform
|Bernstein Research
|04.03.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.02.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|McDonald's Corp.
|246,50
|-1,52%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:31
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|14:58
|Walmart Buy
|UBS AG
|14:44
|McDonald's Buy
|UBS AG
|14:31
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:12
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|13:25
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:24
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:23
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:22
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:32
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|12:19
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:03
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|12:00
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:59
|Linde Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:58
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:57
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|11:57
|AXA Overweight
|Barclays Capital
|11:56
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|11:55
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:55
|Linde Buy
|UBS AG
|11:53
|AIXTRON Halten
|DZ BANK
|10:17
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:15
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:08
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:35
|BASF Underweight
|Barclays Capital
|09:23
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|08:26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|08:21
|Schneider Electric Overweight
|Barclays Capital
|08:20
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|08:18
|AIR France-KLM Equal Weight
|Barclays Capital
|08:16
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|08:16
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|08:15
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|08:15
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|08:15
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08:14
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|07:49
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:24
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|07:23
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|07:22
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|07:20
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|07:20
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|07:19
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|07:07
|AIXTRON Equal Weight
|Barclays Capital
|06:57
|Linde Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:56
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|06:32
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|06:31
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:27
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|06:27
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.