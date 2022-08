Die Analysten von Warburg Research haben ihre Kaufempfehlung "buy" für die Aktien des heimischen Anlagenbauers Andritz in Reaktion auf die gemeldeten Quartalszahlen des Technologiekonzerns bestätigt. Das Kursziel wurde auf Basis ihres Discounted-Cashflow-Modells von 58 auf 57 Euro angepasst, liegt damit aber immer noch deutlich über dem aktuellen Kurs. Am Dienstag gegen 13.30 Uhr notierten Andritz-Aktien an der Wiener Börse mit einem Minus von 0,5 Prozent bei 46,70 Euro.

Die gemeldeten Zweitquartalszahlen sind den Experten zufolge solide ausgefallen, positiv überrascht hat dabei vor allem der starke Anstieg der Auftragseingänge. Generell sehen sie Andritz als Nutznießer der globalen Energiekrise, die die Nachfrage nach alternativen Energiequellen wie Wasserkraft weiter verstärkt. Andritz ist laut Eigendefinition einer der weltweit führenden Anbieter von Ausrüstungen für Wasserkraftwerke.

Für das laufende Geschäftsjahr 2022 der Andritz erwarten die Warburg-Analysten einen Gewinn von 3,67 Euro je Aktie. Die Prognosen für die beiden Folgejahre liegen bei 3,79 (2023) und 4,04 (2024) Euro je Aktie. Die Dividenden für 2022 bis 2024 werden mit jeweils 1,65 Euro je Aktie erwartet.

