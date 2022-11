Die Analysten der Baader Bank haben ihre Kaufempfehlung "Buy" und ihr Kursziel von 61,0 Euro für die Aktien der Andritz in Reaktion auf die gemeldeten Drittquartalszahlen des Anlagenbauers bestätigt. Andritz ist dank der boomenden Nachfrage in den meisten Geschäftsbereichen einer der risikosichersten Investitionsgüterhersteller in ihrem Beobachtungsuniversum, schreiben die Analysten.

Positiv werten die Experten auch, dass der Anlagenbauer erneut sehr starke Auftragseingänge melden konnte. Der Auftragseingang betrug wie berichtet im dritten Quartal 2,7 Mrd. Euro und war damit fast doppelt so hoch wie im Jahr davor.

Für das laufende Geschäftsjahr 2022 der Andritz prognostizieren die Analysten einen Gewinn von 4,25 Euro je Aktie. Für die beiden Folgejahren liegen die Schätzungen bei 4,68 (2023) und 5,03 Euro (2024). Die Dividendenschätzungen belaufen sich auf 1,90 (2022), 2,20 (2023) und 2,40 (2024) Euro.

An der Wiener Börse notierten Andritz-Aktien gegen 12.15 Uhr mit einem Plus von 2,64 Prozent bei 52,50 Euro. Freitag hatten die Aktien in Reaktion auf die Drittquartalszahlen bereits 10,7 Prozent zugelegt.

