Die Analysten der HSBC haben nach der jüngsten Zahlenvorlage des heimischen Anlagenbauers Andritz ihr Kursziel von 51 auf 54 Euro angehoben. Die "Buy"-Empfehlung blieb in der am Dienstag veröffentlichten Studie des Experten Richard Schramm aufrecht.

Die besser als erwarteten Gewinnzahlen zum ersten Halbjahr ließen eine klare Erhöhung der EBITA-Rentabilitätsprognosen zu, so der Analyst. Die Erholung der Margen schreite voran und erhalte von allen Geschäftsbereichen Unterstützung. Dementsprechend passte Schramm sein Bewertungsmodell an, was wiederum zu höheren Ertragsprognosen führte.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die HSBC-Analysten 2,96 Euro für 2021 nach bisher 2,61 Euro, sowie 3,26 (zuvor: 2,96) bzw. 3,36 (3,21) Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,25 Euro für 2021, sowie 1,45 bzw. 1,55 Euro für 2022 bzw. 2023.

Am Mittwochnachmittag notierten die Andritz-Titel an der Wiener Börse bei 47,14 Euro.

