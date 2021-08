Die Analysten von Goldman Sachs haben ihr Kursziel für die Aktien des steirischen Anlagenbauers Andritz von 53,00 auf 55,00 Euro erhöht. Die Anlageempfehlung "Buy" bestätigte der zuständige Experte William Turner in der am Donnerstag veröffentlichten Studie.

Die Revidierung des Kursziels wurde mit höheren Gewinnschätzungen nach der Veröffentlichung der Zweitquartalszahlen des laufenden Geschäftsjahres von Andritz begründet. Zudem wurde auch die Entwicklung des Auftragseingang bei Andritz berücksichtigt.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Goldman Sachs-Analysten weiterhin 3,52 Euro für 2021. Die Schätzungen für die zwei Folgejahre wurden von 3,80 auf 3,97 bzw. von 4,13 auf 4,20 Euro Profit je Anteilsschein erhöht. Als Dividendenausschüttungen für diesen Zeitraum sehen die Experten nun jährlich 1,00 bzw. 1,17 sowie 1,30 Euro pro Titel.

Am Freitagnachmittag notierten die Andritz-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,53 Prozent bei 48,90 Euro.

Analysierendes Institut Goldman Sachs

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) ste/ger

ISIN AT0000730007 WEB http://www.andritz.com

AFA0072 2021-08-13/14:46