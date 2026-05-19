FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für ArcelorMittal nach einer Platzierung von Aktien aus der Vallourec-Beteiligung mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Buy" belassen. Es sehe so als, als habe das Management des Stahlkonzerns entschieden, hier teilweise Kasse zu machen, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar./rob/ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 08:05 / CET





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