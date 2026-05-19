ArcelorMittal Aktie
|53,04EUR
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WKN DE: A2DRTZ / ISIN: LU1598757687
ArcelorMittal Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für ArcelorMittal nach einer Platzierung von Aktien aus der Vallourec-Beteiligung mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Buy" belassen. Es sehe so als, als habe das Management des Stahlkonzerns entschieden, hier teilweise Kasse zu machen, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ArcelorMittal Buy
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Unternehmen:
ArcelorMittal
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
57,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
53,22 €
|
Abst. Kursziel*:
7,10%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
53,04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,47%
|
Analyst Name::
Bastian Synagowitz
|
KGV*:
-
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