ArcelorMittal Aktie

53,04EUR 0,14EUR 0,26%
ArcelorMittal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DRTZ / ISIN: LU1598757687

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.05.2026 12:18:29

ArcelorMittal Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für ArcelorMittal nach einer Platzierung von Aktien aus der Vallourec-Beteiligung mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Buy" belassen. Es sehe so als, als habe das Management des Stahlkonzerns entschieden, hier teilweise Kasse zu machen, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 08:05 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ArcelorMittal Buy
Unternehmen:
ArcelorMittal 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
57,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
53,22 € 		Abst. Kursziel*:
7,10%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
53,04 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7,47%
Analyst Name::
Bastian Synagowitz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ArcelorMittal

mehr Nachrichten