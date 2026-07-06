ArcelorMittal Aktie
|57,10EUR
|-1,36EUR
|-2,33%
WKN DE: A2DRTZ / ISIN: LU1598757687
ArcelorMittal Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ArcelorMittal vor Zahlen zum zweiten Quartal von 62 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Cole Hathorn rechnet in einem Ausblick am Montag mit im Vergleich zum Vorquartal besseren operativen Ergebnissen (Ebitda) des Stahlherstellers in allen Segmenten. Das Unternehmen profitiere von den Stahlpreisen in Relation zur Produktpalette./bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 00:01 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 00:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ArcelorMittal Buy
|
Unternehmen:
ArcelorMittal
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
65,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
56,98 €
|
Abst. Kursziel*:
14,08%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
57,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,84%
|
Analyst Name::
Cole Hathorn
|
KGV*:
-
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|Jefferies & Company Inc.
|19.06.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|19.05.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|04.05.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|01.05.26
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19:07
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|19.05.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|04.05.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|01.05.26
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19:07
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|19.05.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.04.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.04.26
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.05.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|24.04.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|17.04.26
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|13.04.26
|ArcelorMittal Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ArcelorMittal
|57,06
|-2,39%
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|19:07
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19:06
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17:52
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16:32
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:02
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|14:57
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|14:54
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|14:53
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|14:52
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|14:51
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|13:34
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:33
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:33
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:30
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:04
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13:01
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
|12:48
|Bechtle Buy
|UBS AG
|12:06
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|11:50
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|11:48
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|11:27
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|11:03
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|10:31
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:09
|Palfinger kaufen
|Deutsche Bank AG
|10:03
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:02
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:01
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|10:00
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|08:55
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|08:52
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|08:29
|Netflix Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:29
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:27
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:27
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:27
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:13
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|08:11
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|08:05
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|07:53
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|07:47
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|07:46
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:33
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:53
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:43
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:31
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:27
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05:59
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.