ArcelorMittal Aktie

57,10EUR -1,36EUR -2,33%
ArcelorMittal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DRTZ / ISIN: LU1598757687

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.07.2026 19:07:30

ArcelorMittal Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ArcelorMittal vor Zahlen zum zweiten Quartal von 62 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Cole Hathorn rechnet in einem Ausblick am Montag mit im Vergleich zum Vorquartal besseren operativen Ergebnissen (Ebitda) des Stahlherstellers in allen Segmenten. Das Unternehmen profitiere von den Stahlpreisen in Relation zur Produktpalette./bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 00:01 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 00:01 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ArcelorMittal Buy
Unternehmen:
ArcelorMittal 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
56,98 € 		Abst. Kursziel*:
14,08%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
57,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,84%
Analyst Name::
Cole Hathorn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ArcelorMittal

mehr Nachrichten

Analysen zu ArcelorMittal

mehr Analysen
19:07 ArcelorMittal Buy Jefferies & Company Inc.
19.06.26 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
19.05.26 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
04.05.26 ArcelorMittal Neutral UBS AG
01.05.26 ArcelorMittal Underweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ArcelorMittal 57,06 -2,39% ArcelorMittal

Aktuelle Aktienanalysen

19:07 ArcelorMittal Buy Jefferies & Company Inc.
19:06 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
17:52 GEA Neutral JP Morgan Chase & Co.
16:32 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
15:02 BASF Outperform Bernstein Research
14:57 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
14:54 Alstom Hold Deutsche Bank AG
14:53 Vossloh Buy Deutsche Bank AG
14:52 KRONES Buy Deutsche Bank AG
14:51 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
13:34 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
13:33 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
13:33 London Stock Exchange Buy Jefferies & Company Inc.
13:30 Deutsche Börse Buy Jefferies & Company Inc.
13:04 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
13:01 Ahold Delhaize Neutral UBS AG
12:48 Bechtle Buy UBS AG
12:06 ASML NV Outperform Bernstein Research
11:50 Ahold Delhaize Market-Perform Bernstein Research
11:48 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
11:27 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
11:03 SFC Energy Buy Warburg Research
10:31 tonies Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:09 Palfinger kaufen Deutsche Bank AG
10:03 easyJet Sector Perform RBC Capital Markets
10:02 Bechtle Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:01 Continental Market-Perform Bernstein Research
10:00 Nemetschek Buy Deutsche Bank AG
08:55 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
08:52 SCHOTT Pharma Buy Deutsche Bank AG
08:29 Netflix Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:29 Sanofi Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:27 Ryanair Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:27 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:27 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:13 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
08:11 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
08:05 Ryanair Outperform Bernstein Research
07:53 easyJet Market-Perform Bernstein Research
07:47 Ferrari Outperform Bernstein Research
07:46 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:33 easyJet Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:29 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
07:07 Ferrari Buy Jefferies & Company Inc.
06:53 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
06:43 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:34 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:31 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:27 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
05:59 PUMA Hold Jefferies & Company Inc.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen