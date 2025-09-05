ASML NV Aktie

663,60EUR 18,70EUR 2,90%
ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

05.09.2025 07:25:11

ASML NV Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Aktien von ASML von 660 auf 750 Euro angehoben und die Papiere von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Nach einem Jahr relativ schwacher Kursentwicklung des Halbleiterausrüsters dürften die Anleger über ein schwach avisiertes Jahr 2026 hinweg sehen und sich bereits auf 2027 konzentrieren, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in seiner Kaufempfehlung vom Donnerstagabend. Dann erwartet er die "Rückkehr" von ASML mit einer Ergebnissteigerung von im Schnitt 20 Prozent jährlich zwischen 2026 und 2030./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 17:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASML NV Buy
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
750,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
647,40 € 		Abst. Kursziel*:
15,85%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
663,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,02%
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

