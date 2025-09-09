ASML NV Aktie
|681,70EUR
|6,00EUR
|0,89%
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
ASML NV Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML auf "Buy" mit einem Kursziel von 750 Euro belassen. Nach der jüngsten Kaufempfehlung für die Aktie des Halbleiterindustrie-Ausrüsters und nach mehr als 100 Gesprächen mit Investoren lege er die wichtigsten Gründe für seine Hochstufung dar, die sich hauptsächlich auf den Zeitpunkt beziehen, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Während es kurzfristig Gegenwind gebe, sei ASML eine Story für das Jahr 2027./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 19:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Buy
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
750,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
676,90 €
|
Abst. Kursziel*:
10,80%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
681,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,02%
|
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies
|
KGV*:
-
