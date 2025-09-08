ASML NV Aktie
|666,70EUR
|0,70EUR
|0,11%
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
ASML NV Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für ASML von 740 auf 735 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ausgaben für Halbleiterausrüstungen dürften 2025 um 6 Prozent und 2026 um 4 Prozent steigen, schrieb Tammy Qiu in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Sie glaubt nicht, dass die Ausgaben in China weiterhin einem Abwärtstrend folgen, während das Land seinen Schwerpunkt auf die lokale Fertigung und fortgeschrittene Technologien lege. Im Falle von ASML nahm sie kleinere Abwärtsanpassungen an ihren Gewinnschätzungen je Aktie (EPS) für 2026 vor./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 15:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Buy
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
735,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
666,40 €
|
Abst. Kursziel*:
10,29%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
666,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,24%
|
Analyst Name::
Tammy Qiu
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|666,70
|0,11%
