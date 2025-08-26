ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
ASML NV Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 640 Euro auf "Market-Perform" belassen. Im europäischen Halbleitersektor sehen die Analysten ASML angesichts zunehmender Investitionen in Advanced-Logic-Chips zunehmend positiv. Aber mit Blick auf das Lithographie-Geschäft und den Überhang in China bleiben sie an der Seitenlinie, wie es in ihrer Einschätzung am Dienstag hieß./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2025 / 08:40 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2025 / 20:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ASML NV
Bernstein Research
640,00 €
Market-Perform
649,90 €
-1,52%
Market-Perform
654,20 €
-2,17%
David Dai
