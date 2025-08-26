ASML NV Aktie

654,20EUR 6,00EUR 0,93%
ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

26.08.2025 07:55:17

ASML NV Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 640 Euro auf "Market-Perform" belassen. Im europäischen Halbleitersektor sehen die Analysten ASML angesichts zunehmender Investitionen in Advanced-Logic-Chips zunehmend positiv. Aber mit Blick auf das Lithographie-Geschäft und den Überhang in China bleiben sie an der Seitenlinie, wie es in ihrer Einschätzung am Dienstag hieß./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2025 / 08:40 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2025 / 20:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASML NV Market-Perform
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
640,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
649,90 € 		Abst. Kursziel*:
-1,52%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
654,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2,17%
Analyst Name::
David Dai 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

