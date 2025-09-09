ASML NV Aktie

677,30EUR 1,60EUR 0,24%
ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
09.09.2025 12:18:50

ASML NV Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML angesichts einer strategischen Partnerschaft mit dem europäischen KI-Anbieter Mistral auf "Overweight" mit einem Kursziel von 822 Euro belassen. Der Chipindustrie-Ausrüster wolle das Thema Künstliche Intelligenz stärker in sein Kerngeschäft und in die Produktentwicklung einbetten, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Dienstag vorliegenden Studie. ASML könnte Mistrals Modelle möglicherweise nutzen, um die Produktentwicklung zu beschleunigen. Aufgrund kritischer Lithographiedaten und hochsensibler Prozesskenntnisse könne ASML dies nicht mit einem öffentlichen KI-Modell erreichen./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 10:41 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 10:41 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASML NV Overweight
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
822,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
678,60 € 		Abst. Kursziel*:
21,13%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
677,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21,36%
Analyst Name::
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ASML NVmehr Nachrichten