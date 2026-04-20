ASOS Aktie
|2,67EUR
|0,07EUR
|2,70%
WKN: 912703 / ISIN: GB0030927254
ASOS Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Asos auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 275 Pence belassen. Ein zentrales Problem für die europäischen Bekleidungshändler im Zusammenhang mit dem Iran-Konflikt seien mögliche Auswirkungen auf die Frachtkosten und den Warenfluss, schrieb Richard Chamberlain in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Allerdings machten die Frachtkosten nur einen relativ geringen Anteil an den Herstellungskosten aus. Zumindest für größere Akteure wie Inditex und Next scheine die aktuelle Situation beherrschbar zu sein./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2026 / 19:56 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASOS plc Sector Perform
|
Unternehmen:
ASOS plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
2,75 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
2,39 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
2,34 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Richard Chamberlain
|
KGV*:
-
