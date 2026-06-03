Fresenius Aktie
|36,43EUR
|-0,10EUR
|-0,27%
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
Fresenius SECo Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Fresenius mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Buy" belassen. Die jüngsten Empfehlungen des Bundesrats zur geplanten Reform des deutschen Gesundheitssystems läsen sich eindeutig positiv für den Medizinkonzern und dessen Krankenhaustochter Helios, doch der Markt erscheine trotzdem pessimistisch, schrieb Graham Doyle am Dienstag./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 13:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Buy
|
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
54,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
36,47 €
|
Abst. Kursziel*:
48,07%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
36,43 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
48,23%
|
Analyst Name::
Graham Doyle
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
02.06.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich fester (finanzen.at)
|
02.06.26
|Optimismus in Frankfurt: DAX beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
02.06.26
|Fresenius-Aktie in Grün: Neues Kompetenzzentrum für medizinische Ernährung eröffnet (dpa-AFX)
|
02.06.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
02.06.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zeigt sich fester (finanzen.at)
|
02.06.26
|DAX 40-Wert Fresenius SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fresenius SE-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
01.06.26
|EQS-DD: Fresenius SE & Co. KGaA: Michael Sen, buy (EQS Group)
|
01.06.26
|EQS-DD: Fresenius SE & Co. KGaA: Michael Sen, Kauf (EQS Group)
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|07:09
|Fresenius Buy
|UBS AG
|02.06.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|08.05.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|07:09
|Fresenius Buy
|UBS AG
|02.06.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|08.05.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|07:09
|Fresenius Buy
|UBS AG
|02.06.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|08.05.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.02.26
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.04.25
|Fresenius Market-Perform
|Bernstein Research
|26.02.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|36,40
|-0,36%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:24
|Danone Buy
|UBS AG
|07:14
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:13
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:09
|Fresenius Buy
|UBS AG
|07:09
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:08
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:02
|Douglas Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:32
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:21
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|02.06.26
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|02.06.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|02.06.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|02.06.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|02.06.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.06.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.06.26
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|PORR
|Erste Group Bank
|02.06.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Ahold Delhaize Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.06.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.06.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Renault Sell
|UBS AG
|02.06.26
|easyJet Buy
|UBS AG
|02.06.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG