Fresenius Aktie

36,43EUR -0,10EUR -0,27%
Fresenius für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604

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03.06.2026 07:09:58

Fresenius SECo Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Fresenius mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Buy" belassen. Die jüngsten Empfehlungen des Bundesrats zur geplanten Reform des deutschen Gesundheitssystems läsen sich eindeutig positiv für den Medizinkonzern und dessen Krankenhaustochter Helios, doch der Markt erscheine trotzdem pessimistisch, schrieb Graham Doyle am Dienstag./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 13:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Buy
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
54,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
36,47 € 		Abst. Kursziel*:
48,07%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
36,43 € 		Abst. Kursziel aktuell:
48,23%
Analyst Name::
Graham Doyle 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

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07:09 Fresenius Buy UBS AG
02.06.26 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.05.26 Fresenius Kaufen DZ BANK
08.05.26 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

Fresenius SE & Co. KGaA (St.) 36,40 -0,36% Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

Aktuelle Aktienanalysen

07:24 Danone Buy UBS AG
07:14 Ströer Sell Goldman Sachs Group Inc.
07:13 Ferrari Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:09 Fresenius Buy UBS AG
07:09 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:08 Valeo Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:05 RATIONAL Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:02 Douglas Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:32 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:21 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 Tesla Underweight JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 Assicurazioni Generali Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
02.06.26 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 Südzucker Halten DZ BANK
02.06.26 Ferrari Outperform Bernstein Research
02.06.26 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
02.06.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
02.06.26 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
02.06.26 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
02.06.26 Unilever Outperform Bernstein Research
02.06.26 Scout24 Outperform Bernstein Research
02.06.26 easyJet Market-Perform Bernstein Research
02.06.26 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 WACKER CHEMIE Halten DZ BANK
02.06.26 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
02.06.26 BAT Underperform RBC Capital Markets
02.06.26 STMicroelectronics Buy Jefferies & Company Inc.
02.06.26 easyJet Sell Deutsche Bank AG
02.06.26 PORR Erste Group Bank
02.06.26 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
02.06.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
02.06.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
02.06.26 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
02.06.26 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 Ahold Delhaize Neutral Goldman Sachs Group Inc.
02.06.26 Stellantis Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.06.26 AUMOVIO Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 Richemont Sector Perform RBC Capital Markets
02.06.26 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 Mercedes-Benz Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 Renault Sell UBS AG
02.06.26 easyJet Buy UBS AG
02.06.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
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