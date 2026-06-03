Inditex Aktie

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Inditex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007

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03.06.2026 12:57:22

Inditex Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Inditex von 62 auf 63 Euro je Aktie angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Modekonzern zeige Resilienz in einem schwachen Konsumumfeld, schrieb Katharina Schmenger am Mittwoch. Der Bericht für das erste Geschäftsquartal sei solide und der Auftakt in das zweite noch besser ausgefallen./rob/ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 12:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 12:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Kaufen
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
54,64 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
54,66 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Katharina Schmenger 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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