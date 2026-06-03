FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Inditex von 62 auf 63 Euro je Aktie angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Modekonzern zeige Resilienz in einem schwachen Konsumumfeld, schrieb Katharina Schmenger am Mittwoch. Der Bericht für das erste Geschäftsquartal sei solide und der Auftakt in das zweite noch besser ausgefallen./rob/ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 12:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 12:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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