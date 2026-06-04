Sanofi Aktie
|73,91EUR
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WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
Sanofi Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Bei den Franzosen gebe es trotz des Führungswechsels keinen Stillstand, schrieb Michael Leuchten am Mittwochabend nach einer Gesprächsrunde mit zwei Top-Managern. Im Fokus stehe die Immunologie. Auch die langfristigen Aussichten im Impfstoffbereich blieben robust./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 17:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 17:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
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Unternehmen:
Sanofi S.A.
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
100,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
73,73 €
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Abst. Kursziel*:
35,63%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
73,91 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35,30%
|
Analyst Name::
-
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KGV*:
-
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