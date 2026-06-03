Inditex Aktie

54,66EUR 0,00EUR 0,00%
Inditex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.06.2026 09:15:12

Inditex Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Inditex auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Georgina Johanan bezeichnete das erste Geschäftsquartal des Modeherstellers in einer ersten Reaktion am Mittwoch als sehr beruhigend, gerade weil es zuvor etwas Unruhe gegeben habe./rob/ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 07:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 07:17 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Overweight
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
55,58 € 		Abst. Kursziel*:
-1,04%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
55,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-0,54%
Analyst Name::
Georgina Johanan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

mehr Nachrichten

Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

mehr Analysen
10:16 Inditex Buy UBS AG
09:16 Inditex Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:15 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:55 Inditex Outperform RBC Capital Markets
08:47 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) 55,56 0,00% Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

Aktuelle Aktienanalysen

10:25 STMicroelectronics Buy UBS AG
10:16 Inditex Buy UBS AG
10:02 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
09:16 Inditex Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:15 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:55 Inditex Outperform RBC Capital Markets
08:47 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
08:46 Inditex Buy Deutsche Bank AG
08:44 Rio Tinto Underperform RBC Capital Markets
07:51 Apple Neutral UBS AG
07:32 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:27 Brenntag Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:24 Danone Buy UBS AG
07:14 Ströer Sell Goldman Sachs Group Inc.
07:13 Ferrari Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:09 Fresenius Buy UBS AG
07:09 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:08 Valeo Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:05 RATIONAL Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:02 Douglas Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:32 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:21 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 Tesla Underweight JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 Assicurazioni Generali Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
02.06.26 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 Südzucker Halten DZ BANK
02.06.26 Ferrari Outperform Bernstein Research
02.06.26 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
02.06.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
02.06.26 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
02.06.26 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
02.06.26 Unilever Outperform Bernstein Research
02.06.26 Scout24 Outperform Bernstein Research
02.06.26 easyJet Market-Perform Bernstein Research
02.06.26 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 WACKER CHEMIE Halten DZ BANK
02.06.26 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
02.06.26 BAT Underperform RBC Capital Markets
02.06.26 STMicroelectronics Buy Jefferies & Company Inc.
02.06.26 easyJet Sell Deutsche Bank AG
02.06.26 PORR Erste Group Bank
02.06.26 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
02.06.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
02.06.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
02.06.26 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
02.06.26 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 Ahold Delhaize Neutral Goldman Sachs Group Inc.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen