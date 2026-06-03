International Consolidated Airlines Aktie
|4,86EUR
|-0,10EUR
|-2,10%
WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018
International Consolidated Airlines Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat International Airlines Group (IAG) nach einer Investorenveranstaltung von Iberia auf "Outperform" mit einem Kursziel von 480 Pence belassen. Die spanische Tochtermarke der Airline-Holding beeindrucke weiter, schrieb Alex Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Sowohl die Verbindungen zwischen Europa und Lateinamerika als auch die Premium-Nachfrage boomten. Mit der erstaunlich hohen Rendite auf das investierte Kapital (ROIC) von 28 Prozent im vergangenen Jahr lasse Iberia die Konkurrenz weit hinter sich./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 05:01 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 05:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Outperform
|
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
4,80 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
4,85 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
4,19 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.
|
01.06.26
|FTSE 100-Titel International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in International Consolidated Airlines von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
29.05.26
|Zuversicht in London: FTSE 100 verbucht zum Start des Freitagshandels Gewinne (finanzen.at)
|
27.05.26
|Börsianer in London warten auf Impulse: FTSE 100 pendelt zum Handelsstart um seinen Schlusskurs des Vortages (finanzen.at)
|
26.05.26
|Aufschläge in London: FTSE 100 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
26.05.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 zeigt sich fester (finanzen.at)
|
26.05.26
|LSE-Handel: Am Mittag Pluszeichen im FTSE 100 (finanzen.at)
|
26.05.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
|
25.05.26
|FTSE 100-Titel International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein International Consolidated Airlines-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.
|10:53
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|11.05.26
|International Consolidated Airlines Overweight
|Barclays Capital
|11.05.26
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|11.05.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|11.05.26
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:53
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|11.05.26
|International Consolidated Airlines Overweight
|Barclays Capital
|11.05.26
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|11.05.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|11.05.26
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:53
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|11.05.26
|International Consolidated Airlines Overweight
|Barclays Capital
|11.05.26
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|11.05.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|11.05.26
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.03.26
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|27.02.26
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|10.12.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|19.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|07.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|02.03.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|14.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|12.09.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|International Consolidated Airlines S.A.
|4,85
|-2,16%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:13
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|10:56
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|10:53
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|10:25
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|10:16
|Inditex Buy
|UBS AG
|10:02
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|09:16
|Inditex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:15
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:55
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|08:47
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:46
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|08:44
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|07:51
|Apple Neutral
|UBS AG
|07:32
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:24
|Danone Buy
|UBS AG
|07:14
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:13
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:09
|Fresenius Buy
|UBS AG
|07:09
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:08
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:02
|Douglas Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:32
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:21
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|02.06.26
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|02.06.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|02.06.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|02.06.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|02.06.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.06.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.06.26
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|PORR
|Erste Group Bank
|02.06.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG