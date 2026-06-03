Valeo Aktie

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WKN DE: A2ALDB / ISIN: FR0013176526

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03.06.2026 15:22:38

Valeo SA Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Valeo von 10,60 auf 13,20 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Bei dem französischen Autozulieferer gewinne das Wachstumspotenzial im Bereich Energie- und Wärmemanagement zunehmend an Dynamik und könnte sich im Laufe des kommenden Jahres zu einem echten Erfolgsfaktor entwickeln, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Experten rechnet insbesondere mit Chancen auf den Gebieten Batteriemanagementsysteme und Rechenzentren. Dies deute auf weiteres Potenzial für eine Neubewertung hin, obwohl sich die Aktien seit Jahresbeginn bereits in bemerkenswerter Weise überdurchschnittlich entwickelt hätten./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 09:07 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 09:07 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Valeo SA Hold
Unternehmen:
Valeo SA 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
13,20 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
16,49 € 		Abst. Kursziel*:
-19,95%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
16,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-21,43%
Analyst Name::
Vanessa Jeffriess 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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