Apple Aktie
|270,25EUR
|-0,60EUR
|-0,22%
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
Apple Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 296 US-Dollar belassen. Von der kommende Woche anstehenden Entwicklerkonferenz WWDC des Technologieriesen seien diesmal nur softwarebezogene Neuerungen zu erwarten, schrieb David Vogt in einem Ausblick am Dienstagabend. Der Fokus der Anleger dürfte dabei auf dem Thema Künstliche Intelligenz (KI) liegen./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 19:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Neutral
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 296,00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 315,20
|
Abst. Kursziel*:
-6,09%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 315,20
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6,09%
|
Analyst Name::
David Vogt
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Apple Inc.
|
02.06.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones beendet den Dienstagshandel im Plus (finanzen.at)
|
02.06.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
02.06.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones steigt am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
01.06.26
|Nvidia unveils PC ‘superchip’ in challenge to Apple and Intel (Financial Times)
|
31.05.26
|Entscheidender Monat voraus? Darauf kommt es bei der Apple-Aktie im Juni an (finanzen.at)
|
26.05.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones mittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
26.05.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
26.05.26
|Apple has an innovation gap. Will its new CEO fill it? (Financial Times)
Analysen zu Apple Inc.
|07:51
|Apple Neutral
|UBS AG
|05.05.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|05.05.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.05.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|07:51
|Apple Neutral
|UBS AG
|05.05.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|05.05.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.05.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|05.05.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.04.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.12.25
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|27.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:51
|Apple Neutral
|UBS AG
|05.05.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|01.05.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|23.04.26
|Apple Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|270,65
|-0,07%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:55
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|08:47
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:46
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|08:44
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|07:51
|Apple Neutral
|UBS AG
|07:32
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:24
|Danone Buy
|UBS AG
|07:14
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:13
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:09
|Fresenius Buy
|UBS AG
|07:09
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:08
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:02
|Douglas Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:32
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:21
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|02.06.26
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|02.06.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|02.06.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|02.06.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|02.06.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.06.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.06.26
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|PORR
|Erste Group Bank
|02.06.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Ahold Delhaize Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.06.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.06.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.