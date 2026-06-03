Apple Aktie

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Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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03.06.2026 07:51:13

Apple Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 296 US-Dollar belassen. Von der kommende Woche anstehenden Entwicklerkonferenz WWDC des Technologieriesen seien diesmal nur softwarebezogene Neuerungen zu erwarten, schrieb David Vogt in einem Ausblick am Dienstagabend. Der Fokus der Anleger dürfte dabei auf dem Thema Künstliche Intelligenz (KI) liegen./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 19:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Inc. Neutral
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 296,00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 315,20 		Abst. Kursziel*:
-6,09%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 315,20 		Abst. Kursziel aktuell:
-6,09%
Analyst Name::
David Vogt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Apple Inc. 270,65 -0,07% Apple Inc.

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08:47 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
08:46 Inditex Buy Deutsche Bank AG
08:44 Rio Tinto Underperform RBC Capital Markets
07:51 Apple Neutral UBS AG
07:32 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:27 Brenntag Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:24 Danone Buy UBS AG
07:14 Ströer Sell Goldman Sachs Group Inc.
07:13 Ferrari Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:09 Fresenius Buy UBS AG
07:09 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:08 Valeo Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:05 RATIONAL Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:02 Douglas Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:32 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:21 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 Tesla Underweight JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 Assicurazioni Generali Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
02.06.26 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 Südzucker Halten DZ BANK
02.06.26 Ferrari Outperform Bernstein Research
02.06.26 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
02.06.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
02.06.26 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
02.06.26 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
02.06.26 Unilever Outperform Bernstein Research
02.06.26 Scout24 Outperform Bernstein Research
02.06.26 easyJet Market-Perform Bernstein Research
02.06.26 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 WACKER CHEMIE Halten DZ BANK
02.06.26 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
02.06.26 BAT Underperform RBC Capital Markets
02.06.26 STMicroelectronics Buy Jefferies & Company Inc.
02.06.26 easyJet Sell Deutsche Bank AG
02.06.26 PORR Erste Group Bank
02.06.26 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
02.06.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
02.06.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
02.06.26 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
02.06.26 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 Ahold Delhaize Neutral Goldman Sachs Group Inc.
02.06.26 Stellantis Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.06.26 AUMOVIO Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 Richemont Sector Perform RBC Capital Markets
02.06.26 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
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