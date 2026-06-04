Apple Aktie

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WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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04.06.2026 06:57:46

Apple Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 296 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Das Wachstum im AppStore sei im Mai zurückgegangen, schrieb David Vogt am Mittwoch nach der Datenauswertung. Dies könnte die Umsatzentwicklung im Bereich Services etwas bremsen./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 16:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Inc. Neutral
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 296,00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 310,26 		Abst. Kursziel*:
-4,60%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 310,26 		Abst. Kursziel aktuell:
-4,60%
Analyst Name::
David Vogt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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