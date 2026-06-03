Danone Aktie
|63,62EUR
|-0,16EUR
|-0,25%
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
Danone Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Danone auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. In einem Gespräch hätten sich der Konzern- und der Finanzchef des Lebensmittelherstellers zu allen wichtigen Themen sehr zuversichtlich geäußert, schrieb Guillaume Delmas in einer Einschätzung vom Dienstagnachmittag. Die Jahresziele seien bestätigt worden, und die höhere Inflation solle durch eine höhere Produktivität und Restrukturierungen kompensiert werden. Auch erwarte Danone keine dauerhaften Belastungen aus dem Rückruf von Babymilchprodukten./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 13:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Buy
|
Unternehmen:
Danone S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
95,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
63,80 €
|
Abst. Kursziel*:
48,90%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
63,62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
49,32%
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Danone S.A.
|
27.05.26
|Danone-Aktie etwas fester: Britische CMA erbittet Stellungnahmen zum Huel-Milliardendeal (Dow Jones)
|
27.05.26
|EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Danone von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
20.05.26
|EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Danone-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
13.05.26
|EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Danone-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
06.05.26
|EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Danone-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
29.04.26
|EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Danone-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
23.04.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
23.04.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
Analysen zu Danone S.A.
|07:24
|Danone Buy
|UBS AG
|02.06.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|21.05.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|11.05.26
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|07:24
|Danone Buy
|UBS AG
|02.06.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|21.05.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|11.05.26
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|07:24
|Danone Buy
|UBS AG
|02.06.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|11.05.26
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Danone Buy
|UBS AG
|21.05.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|23.02.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.04.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Danone S.A.
|63,68
|-0,16%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:32
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:24
|Danone Buy
|UBS AG
|07:14
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:13
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:09
|Fresenius Buy
|UBS AG
|07:09
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:08
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:02
|Douglas Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:32
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:21
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|02.06.26
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|02.06.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|02.06.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|02.06.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|02.06.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.06.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.06.26
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|PORR
|Erste Group Bank
|02.06.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Ahold Delhaize Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.06.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.06.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Renault Sell
|UBS AG