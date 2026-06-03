GSK Aktie
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WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
GSK Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für GSK auf "Buy" mit einem Kursziel von 2500 Pence belassen. "In der Onkologie-Küche tut sich etwas", schrieb Michael Leuchten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nach einem Gespräch im Rahmen einer hauseigenen Healthcare-Konferenz in New York. Der Pharmakonzern werde in der zweiten Jahreshälfte 2026 wohl auf einer Fachkonferenz zusätzliche Datensätze aus Studien präsentieren. Er glaubt an den diesjährigen ESMO-Kongress im Oktober./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 15:20 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 15:20 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Buy
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Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
25,00 £
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Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
18,51 £
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Abst. Kursziel*:
35,03%
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Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
18,52 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
35,03%
|
Analyst Name::
Michael Leuchten
|
KGV*:
-
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