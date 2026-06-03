GSK Aktie

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WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63

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03.06.2026 21:52:56

GSK Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für GSK auf "Buy" mit einem Kursziel von 2500 Pence belassen. "In der Onkologie-Küche tut sich etwas", schrieb Michael Leuchten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nach einem Gespräch im Rahmen einer hauseigenen Healthcare-Konferenz in New York. Der Pharmakonzern werde in der zweiten Jahreshälfte 2026 wohl auf einer Fachkonferenz zusätzliche Datensätze aus Studien präsentieren. Er glaubt an den diesjährigen ESMO-Kongress im Oktober./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 15:20 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 15:20 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Buy
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
25,00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
18,51 £ 		Abst. Kursziel*:
35,03%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
18,52 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
35,03%
Analyst Name::
Michael Leuchten 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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