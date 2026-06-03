Volvo AB Aktie
|29,91EUR
|-0,15EUR
|-0,50%
WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446
Volvo AB (B) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Volvo auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 290 schwedischen Kronen belassen. Vom Kapitalmarkttag des Nutzfahrzeug- und Baumaschinenherstellers am 10. Juni erwarte er wie üblich keine detaillierten Finanzprognosen, schrieb Harry Martin in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die Veranstaltung. Das Management dürfte sich dazu äußern, wie es seine Margen strukturell gesteigert habe und wo es noch Chancen für ein weiteres Wachstum sehe./rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 23:44 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Market-Perform
|
Unternehmen:
Volvo AB (B)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
290,00 SEK
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
30,03 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
327,20 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
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|Bernstein Research
|02.06.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|27.05.26
|Volvo AB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.05.26
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.26
|Volvo AB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.05.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Volvo AB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.04.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|24.04.26
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|UBS AG
|30.09.25
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|24.06.25
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|Volvo AB Market-Perform
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|02.06.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|20.05.26
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|28.04.26
|Volvo AB Market-Perform
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Aktien in diesem Artikel
|Volvo AB (B)
|29,85
|-0,70%
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|10:56
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|10:53
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|10:25
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|10:16
|Inditex Buy
|UBS AG
|10:02
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|09:16
|Inditex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:15
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:55
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|08:47
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:46
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|08:44
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|07:51
|Apple Neutral
|UBS AG
|07:32
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:24
|Danone Buy
|UBS AG
|07:14
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:13
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:09
|Fresenius Buy
|UBS AG
|07:09
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:08
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:02
|Douglas Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:32
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:21
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|02.06.26
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|02.06.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|02.06.26
|L'Oréal Market-Perform
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|02.06.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|02.06.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|02.06.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.06.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.06.26
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|PORR
|Erste Group Bank
|02.06.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG