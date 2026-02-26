AstraZeneca Aktie
|173,10EUR
|-1,50EUR
|-0,86%
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
AstraZeneca Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Astrazeneca von 16300 auf 17600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Astrazeneca stehe zum Ende dieses Jahrzehnts hin wie der ganze Pharmasektor vor einer "Patentklippe", schrieb Matthew Weston am Mittwochabend. Das Unternehmen habe aber im Sektor die besten Aussichten, begründet auf seiner Palette an zukunftsträchtigen neuen Medikamenten. Dazu zählten etwa Wirkstoffe zur Zelltherapie und zur Stärkung des Immunsystems./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 19:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
176,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
172,65 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
151,60 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
Analysen zu AstraZeneca PLC
Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|173,10
|-0,86%
