26.02.2026 07:18:13

AstraZeneca Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Astrazeneca von 16300 auf 17600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Astrazeneca stehe zum Ende dieses Jahrzehnts hin wie der ganze Pharmasektor vor einer "Patentklippe", schrieb Matthew Weston am Mittwochabend. Das Unternehmen habe aber im Sektor die besten Aussichten, begründet auf seiner Palette an zukunftsträchtigen neuen Medikamenten. Dazu zählten etwa Wirkstoffe zur Zelltherapie und zur Stärkung des Immunsystems./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 19:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
176,00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
172,65 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
151,60 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AstraZeneca PLC

Analysen zu AstraZeneca PLC

07:18 AstraZeneca Buy UBS AG
18.02.26 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.02.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
13.02.26 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
12.02.26 AstraZeneca Halten DZ BANK
