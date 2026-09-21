PATRIZIA Aktie
|6,86EUR
|0,13EUR
|1,93%
WKN DE: PAT1AG / ISIN: DE000PAT1AG3
PATRIZIA SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Patrizia mit einem Kursziel von 9,50 Euro auf "Buy" belassen. Der Immobilienkonzern habe zuletzt betont, dass sein wachsendes Engagement in Infrastruktur-Projekte bei der Investorenbasis weiter auf eine hohe Nachfrage stoße, schrieb Kai Klose am Freitag. Er sieht Patrizia dank der verbesserten Profitabilität auf einem guten Weg zu den diesjährigen Gewinnzielen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 16:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PATRIZIA SE Buy
|
Unternehmen:
PATRIZIA SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
9,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
6,77 €
|
Abst. Kursziel*:
40,32%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
6,86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38,48%
|
Analyst Name::
Kai Klose
|
KGV*:
-
Nachrichten zu PATRIZIA SE
|
18.09.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX verbucht am Mittag Zuschläge (finanzen.at)
|
11.09.26
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
03.09.26
|Börse Frankfurt: SDAX zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
03.09.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
03.09.26
|XETRA-Handel: SDAX im Plus (finanzen.at)
|
27.08.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
20.08.26
|Börse Frankfurt: SDAX am Mittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
20.08.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu PATRIZIA SE
|07:54
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|PATRIZIA Kaufen
|DZ BANK
|11.08.26
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.26
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|07:54
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|PATRIZIA Kaufen
|DZ BANK
|11.08.26
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.26
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|07:54
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|PATRIZIA Kaufen
|DZ BANK
|11.08.26
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.26
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|13.08.25
|PATRIZIA Reduce
|Baader Bank
|14.05.25
|PATRIZIA Reduce
|Baader Bank
|24.03.25
|PATRIZIA Reduce
|Baader Bank
|14.11.24
|PATRIZIA Reduce
|Baader Bank
Aktien in diesem Artikel
|PATRIZIA SE
|6,92
|2,82%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:55
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|09:40
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|09:36
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|09:34
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|09:04
|Vincorion Buy
|Deutsche Bank AG
|08:11
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|07:54
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:24
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:14
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:01
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:46
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:42
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|06:36
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06:35
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|18.09.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|18.09.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|18.09.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|18.09.26
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|18.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|18.09.26
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|18.09.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|18.09.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|18.09.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|18.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|18.09.26
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|Bechtle Buy
|UBS AG
|18.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|18.09.26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.26
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.26
|Siltronic Buy
|UBS AG
|18.09.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|18.09.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|18.09.26
|Ferrari Buy
|UBS AG