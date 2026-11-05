AUMOVIO Aktie

31,65EUR -2,35EUR -6,91%
AUMOVIO ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: AUM0V1 / ISIN: DE000AUM0V10

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05.11.2026 09:14:07

AUMOVIO Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aumovio nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Der Autozulieferer habe ein insgesamt gutes drittes Quartal hinter sich, schrieb Jose M. Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:43 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AUMOVIO Overweight
Unternehmen:
AUMOVIO 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
62,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
32,95 € 		Abst. Kursziel*:
88,16%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
31,65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
95,89%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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06.10.26 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

AUMOVIO 31,75 -6,62% AUMOVIO

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12:16 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:15 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:14 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:13 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:12 Bechtle Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:41 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
11:39 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
11:38 Philips Hold Deutsche Bank AG
11:37 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
11:36 Evonik Hold Deutsche Bank AG
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10:07 Kontron Buy Jefferies & Company Inc.
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