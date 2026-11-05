AUMOVIO Aktie
|32,35EUR
|-1,65EUR
|-4,85%
WKN DE: AUM0V1 / ISIN: DE000AUM0V10
05.11.2026 09:19:42
AUMOVIO Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Aumovio nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Die Resultate des Autozulieferers seien gemischt ausgefallen, schrieb Harry Martin in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:49 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:49 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUMOVIO Outperform
|
Unternehmen:
AUMOVIO
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
54,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
32,65 €
|
Abst. Kursziel*:
65,39%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
32,35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
66,92%
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu AUMOVIO
|
12:27
|Optimismus in Frankfurt: MDAX mittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
12:00
|ROUNDUP: Zulieferer Aumovio trotz Sparkurs weiter unter Druck - Aktie verliert (dpa-AFX)
|
07:04
|Autozulieferer Aumovio profitiert in Branchentristesse vom Sparkurs (dpa-AFX)
|
04.11.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX klettert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
04.11.26
|Ausblick: AUMOVIO legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
03.11.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
28.10.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
28.10.26
|Handel in Frankfurt: Das macht der MDAX aktuell (finanzen.at)
Analysen zu AUMOVIO
|09:19
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|09:14
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:35
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|06.10.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|09:19
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|09:14
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:35
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|06.10.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|09:19
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|09:14
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|06.10.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|11.11.25
|AUMOVIO Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|AUMOVIO Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|AUMOVIO Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:35
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|AUMOVIO
|32,30
|-5,00%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:41
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|11:39
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|11:38
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|11:37
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|11:36
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|11:36
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|11:35
|Siltronic Buy
|Deutsche Bank AG
|11:34
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|11:27
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|11:24
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:24
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:16
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|10:51
|Basler Buy
|Warburg Research
|10:48
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|10:47
|ADTRAN Holdings Buy
|Warburg Research
|10:46
|Fraport Hold
|Warburg Research
|10:29
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:17
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:15
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|10:12
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:09
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:07
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:07
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:49
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:48
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:25
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:19
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|09:19
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|09:18
|Basler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:14
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:14
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:13
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:12
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:42
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:40
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:37
|Basler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:35
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:35
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:34
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|08:31
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:30
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:25
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:23
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:23
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:22
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:22
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:00
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|06:55
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.