AIR France-KLM Aktie
|13,34EUR
|0,89EUR
|7,11%
WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770
AIR France-KLM Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Air France-KLM nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Hold" belassen. Die Fluggesellschaft sei wieder zurück auf der Wachstumsroute, schrieb Jaime Rowbotham in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Die Kosten seien unter Kontrolle./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIR France-KLM Hold
|
Unternehmen:
AIR France-KLM
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
11,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
13,33 €
|
Abst. Kursziel*:
-17,48%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
13,34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-17,54%
|
Analyst Name::
Jaime Rowbotham
|
KGV*:
-
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|AIR France-KLM Overweight
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|AIR France-KLM Overweight
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|08.07.26
|AIR France-KLM Underweight
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|05.06.26
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|24.02.26
|AIR France-KLM Underweight
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|14.01.26
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|11:30
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
|08:07
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|Bernstein Research
|05.11.26
|AIR France-KLM Sector Perform
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|AIR France-KLM Market-Perform
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|05.11.26
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Aktien in diesem Artikel
|AIR France-KLM
|13,34
|7,07%
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|11:54
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|11:10
|Unilever Hold
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