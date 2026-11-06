ArcelorMittal Aktie
|54,70EUR
|1,06EUR
|1,98%
WKN DE: A2DRTZ / ISIN: LU1598757687
ArcelorMittal Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ArcelorMittal nach Zahlen mit einem Kursziel von 71 Euro auf "Buy" belassen. Der Stahlkonzern habe im dritten Quartal die Erwartungen um drei Prozent übertroffen, schrieb Andrew Jones am Donnerstag. Dies sei angetrieben worden durch das Brasilien-Geschäft und Gemeinschaftsunternehmen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ArcelorMittal Buy
|
Unternehmen:
ArcelorMittal
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
71,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
55,20 €
|
Abst. Kursziel*:
28,62%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
54,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29,80%
|
Analyst Name::
Andrew Jones
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ArcelorMittal
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|UBS AG
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|ArcelorMittal Overweight
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|15.10.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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|ArcelorMittal Buy
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|ArcelorMittal Overweight
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|15.10.26
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|09.10.26
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|05.10.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|11:38
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|28.10.26
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|05.10.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.04.26
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|08.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|ArcelorMittal
|55,22
|2,95%
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|11:54
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|Deutsche Bank AG
|11:53
|Deutsche Telekom Buy
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|11:53
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|UBS AG
|11:40
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|11:39
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:38
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|UBS AG
|11:37
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:30
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
|11:27
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|Deutsche Bank AG
|11:25
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