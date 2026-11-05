SCHOTT Pharma Aktie
|22,15EUR
|-1,05EUR
|-4,53%
WKN DE: A3ENQ5 / ISIN: DE000A3ENQ51
SCHOTT Pharma Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Schott Pharma von 21 auf 25 Euro angehoben, die Aktien nach ihrem guten Lauf aber von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Die Neubewertung sei weitgehend abgeschlossen, schrieb Charles Weston in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Seine Schätzungen lägen weitgehend auf Höhe der Markterwartungen. Er wies auch auf den jüngsten Kurseinbruch des Konkurrenten Stevanato wegen geringerer Absätze hin. Dies habe daran erinnert, wie schwankend die Kundenaufträge für Verabreichungs-Zulieferer für GLP-1-Abnehmprodukte seien./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 18:01 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Sector Perform
|
Unternehmen:
SCHOTT Pharma
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
25,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
23,90 €
|
Abst. Kursziel*:
4,60%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
22,15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,87%
|
Analyst Name::
Charles Weston
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SCHOTT Pharma
|
04.11.26
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX zum Start freundlich (finanzen.at)
|
03.11.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX legt zum Ende des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
19.10.26
|Freundlicher Handel: Zum Ende des Montagshandels Gewinne im SDAX (finanzen.at)
|
19.10.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX sackt am Nachmittag ab (finanzen.at)
|
12.10.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
|
09.10.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX letztendlich fester (finanzen.at)
|
09.10.26
|Aufschläge in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX aktuell (finanzen.at)
|
09.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX mittags in Grün (finanzen.at)
Analysen zu SCHOTT Pharma
|07:07
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|SCHOTT Pharma Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
|SCHOTT Pharma Overweight
|Barclays Capital
|14.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:07
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|SCHOTT Pharma Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
|SCHOTT Pharma Overweight
|Barclays Capital
|14.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.26
|SCHOTT Pharma Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
|SCHOTT Pharma Overweight
|Barclays Capital
|14.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|13.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|13.12.24
|SCHOTT Pharma Verkaufen
|DZ BANK
|07:07
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|SCHOTT Pharma
|22,00
|-5,17%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:22
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:00
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|06:55
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Siltronic Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|BNP Paribas Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|Scout24 Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|Erste Group Bank add
|Baader Bank
|04.11.26
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|Heidelberg Materials Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|04.11.26
|BioNTech Buy
|UBS AG
|04.11.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|04.11.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|04.11.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|1&1 Neutral
|UBS AG
|04.11.26
|United Internet Buy
|UBS AG
|04.11.26
|Pfizer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|Volvo AB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|SAFRAN Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|04.11.26
|Wolters Kluwer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|04.11.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|04.11.26
|Sanofi Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|RELX Buy
|UBS AG
|04.11.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|04.11.26
|Boeing Kaufen
|DZ BANK