Heidelberg Materials Aktie

174,55EUR 3,35EUR 1,96%
Heidelberg Materials ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

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05.11.2026 07:22:53

Heidelberg Materials Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Overweight" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Das dritte Jahresviertel markiere einen positiven Wendepunkt gegenüber dem Vorquartal des Baustoffkonzerns, schrieb Elodie Rall in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Erfreulicherweise habe das Management zudem die Jahresziele bestätigt, obwohl einige Investoren diese angesichts des schwächeren ersten Halbjahres und der jüngsten Entwicklungen bei US-Wettbewerbern als gefährdet angesehen hätten./rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 19:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight
Unternehmen:
Heidelberg Materials 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
225,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
172,35 € 		Abst. Kursziel*:
30,55%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
174,55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28,90%
Analyst Name::
Elodie Rall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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07:22 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.11.26 Heidelberg Materials Kaufen DZ BANK
04.11.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.11.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.11.26 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

Heidelberg Materials 172,70 0,88% Heidelberg Materials

Aktuelle Aktienanalysen

07:22 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:07 SCHOTT Pharma Sector Perform RBC Capital Markets
07:00 Michelin Underweight Barclays Capital
06:55 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.11.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
04.11.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
04.11.26 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
04.11.26 Scout24 Outperform Bernstein Research
04.11.26 Intesa Sanpaolo Outperform RBC Capital Markets
04.11.26 Siltronic Kaufen DZ BANK
04.11.26 BNP Paribas Kaufen DZ BANK
04.11.26 Scout24 Kaufen DZ BANK
04.11.26 Erste Group Bank add Baader Bank
04.11.26 T-Mobile US Kaufen DZ BANK
04.11.26 Heidelberg Materials Kaufen DZ BANK
04.11.26 Infineon Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.11.26 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
04.11.26 Pfizer Neutral UBS AG
04.11.26 BioNTech Buy UBS AG
04.11.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
04.11.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
04.11.26 freenet Neutral UBS AG
04.11.26 Vodafone Group Sell UBS AG
04.11.26 AMD Kaufen DZ BANK
04.11.26 McDonald's Sector Perform RBC Capital Markets
04.11.26 Evonik Buy Jefferies & Company Inc.
04.11.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.11.26 Eni Kaufen DZ BANK
04.11.26 1&1 Neutral UBS AG
04.11.26 United Internet Buy UBS AG
04.11.26 Pfizer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
04.11.26 ProSiebenSat.1 Media Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.11.26 RTL Underweight JP Morgan Chase & Co.
04.11.26 Alstom Sell Goldman Sachs Group Inc.
04.11.26 Volvo AB Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.11.26 Grand City Properties Neutral Goldman Sachs Group Inc.
04.11.26 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.11.26 Deutsche Bank Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.11.26 Fraport Hold Deutsche Bank AG
04.11.26 SAFRAN Kaufen DZ BANK
04.11.26 Philips Overweight Barclays Capital
04.11.26 Wolters Kluwer Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.11.26 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
04.11.26 Lufthansa Halten DZ BANK
04.11.26 HUGO BOSS Neutral UBS AG
04.11.26 Sanofi Kaufen DZ BANK
04.11.26 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.11.26 RELX Buy UBS AG
04.11.26 Bayer Buy UBS AG
04.11.26 Boeing Kaufen DZ BANK
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