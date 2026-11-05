Heidelberg Materials Aktie
|174,55EUR
|3,35EUR
|1,96%
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
Heidelberg Materials Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Overweight" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Das dritte Jahresviertel markiere einen positiven Wendepunkt gegenüber dem Vorquartal des Baustoffkonzerns, schrieb Elodie Rall in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Erfreulicherweise habe das Management zudem die Jahresziele bestätigt, obwohl einige Investoren diese angesichts des schwächeren ersten Halbjahres und der jüngsten Entwicklungen bei US-Wettbewerbern als gefährdet angesehen hätten./rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 19:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
225,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
172,35 €
|
Abst. Kursziel*:
30,55%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
174,55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28,90%
|
Analyst Name::
Elodie Rall
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Heidelberg Materials
|
04.11.26
|AKTIE IM FOKUS 2: Heidelberg Materials nach Quartalsbericht im Rallymodus (dpa-AFX)
|
04.11.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
04.11.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: DAX notiert zum Ende des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)
|
04.11.26
|DZ BANK beurteilt Heidelberg Materials-Aktie mit Kaufen (finanzen.at)
|
04.11.26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
04.11.26
|Freundlicher Handel: DAX nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
04.11.26
|Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Heidelberg Materials-Aktie (finanzen.at)
|
04.11.26
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich am Mittwochmittag im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Heidelberg Materials
|07:22
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Heidelberg Materials Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:22
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Heidelberg Materials Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:22
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Heidelberg Materials Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.06.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.02.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Heidelberg Materials
|172,70
|0,88%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:22
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:00
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|06:55
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Siltronic Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|BNP Paribas Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|Scout24 Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|Erste Group Bank add
|Baader Bank
|04.11.26
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|Heidelberg Materials Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|04.11.26
|BioNTech Buy
|UBS AG
|04.11.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|04.11.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|04.11.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|1&1 Neutral
|UBS AG
|04.11.26
|United Internet Buy
|UBS AG
|04.11.26
|Pfizer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|Volvo AB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|SAFRAN Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|04.11.26
|Wolters Kluwer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|04.11.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|04.11.26
|Sanofi Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|RELX Buy
|UBS AG
|04.11.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|04.11.26
|Boeing Kaufen
|DZ BANK