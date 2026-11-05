Deutsche Telekom Aktie

26,08EUR -0,57EUR -2,14%
Deutsche Telekom ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.11.2026 08:25:56

Deutsche Telekom Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. ?Ohne Berücksichtigung der bereits vorab gemeldeten Resultate der US-Mobilfunktochter T-Mobile US habe der Umsatz die Markterwartung um gut drei Prozent übertroffen, ?schrieb Akhil Dattani am Donnerstag. Gründe dafür seien vor allem die anhaltenden Lizenzerlöse aus der Fußball-WM und die guten Geschäfte durch den direkten Verkauf von Smartphones und Netzwerk-Hardware an Endkunden und Unternehmen, aber auch der Anstieg der Serviceumsätze./rob/la/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:46 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Overweight
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
26,38 € 		Abst. Kursziel*:
44,05%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
26,08 € 		Abst. Kursziel aktuell:
45,71%
Analyst Name::
Akhil Dattani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Deutsche Telekom AG

mehr Analysen
08:25 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.11.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
29.10.26 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Deutsche Telekom AG 26,17 -1,80% Deutsche Telekom AG

Aktuelle Aktienanalysen

12:45 Novo Nordisk Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12:33 Siemens Healthineers Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:31 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
12:30 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
12:29 Scout24 Buy Deutsche Bank AG
12:28 AIR France-KLM Hold Deutsche Bank AG
12:26 Fraport Hold Deutsche Bank AG
12:25 Wolters Kluwer Buy Deutsche Bank AG
12:24 Vonovia Buy Deutsche Bank AG
12:24 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
12:24 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG
12:23 Ryanair Buy Deutsche Bank AG
12:23 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:23 JCDecaux Buy Deutsche Bank AG
12:22 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
12:22 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
12:17 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:16 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:15 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:14 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:13 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:12 Bechtle Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:41 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
11:39 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
11:38 Philips Hold Deutsche Bank AG
11:37 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
11:36 Evonik Hold Deutsche Bank AG
11:36 Novo Nordisk Sell Deutsche Bank AG
11:35 Siltronic Buy Deutsche Bank AG
11:34 BMW Buy Deutsche Bank AG
11:27 Siemens Healthineers Neutral UBS AG
11:24 Swiss Re Underweight JP Morgan Chase & Co.
11:24 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:16 DHL Group Outperform RBC Capital Markets
10:51 Basler Buy Warburg Research
10:48 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
10:47 ADTRAN Holdings Buy Warburg Research
10:46 Fraport Hold Warburg Research
10:29 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
10:17 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
10:15 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
10:12 Nemetschek Buy Jefferies & Company Inc.
10:09 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
10:07 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
10:07 Kontron Buy Jefferies & Company Inc.
09:49 HelloFresh Buy Jefferies & Company Inc.
09:48 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
09:26 Nemetschek Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:25 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:19 AUMOVIO Outperform Bernstein Research
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen