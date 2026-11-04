Pfizer Aktie
|27,16EUR
|0,41EUR
|1,51%
WKN: 852009 / ISIN: US7170811035
Pfizer Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Pfizer nach Zahlen von 27 auf 30 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das dritte Quartal sei gut gewesen und habe zu einem höheren Ausblick geführt, schrieb Michael Yee in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Doch der Weg bis 2030 und hin zu nachhaltigem Wachstum über 2030 hinaus bleibe für Investoren unklar./rob/tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 21:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Pfizer Inc. Neutral
|
Unternehmen:
Pfizer Inc.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 30,00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 30,47
|
Abst. Kursziel*:
-1,54%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 30,52
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1,70%
|
Analyst Name::
Michael Yee
|
KGV*:
-
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|Pfizer Kaufen
|DZ BANK
|28.05.26
|Pfizer Underweight
|Barclays Capital
|14:07
|Pfizer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|Pfizer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Pfizer Inc.
|27,16
|1,51%
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|15:01
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|15:00
|freenet Neutral
|UBS AG
|15:00
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|14:48
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|14:31
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:31
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:30
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:12
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|14:11
|1&1 Neutral
|UBS AG
|14:10
|United Internet Buy
|UBS AG
|14:07
|Pfizer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:06
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
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|14:06
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:04
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:01
|Volvo AB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:57
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:54
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:46
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:46
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|13:44
|SAFRAN Kaufen
|DZ BANK
|13:41
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|13:22
|Wolters Kluwer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:09
|BMW Sector Perform
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|13:06
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|Sanofi Kaufen
|DZ BANK
|12:56
|BMW Overweight
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|UBS AG
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|UBS AG
|12:34
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|DZ BANK
|12:33
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|12:28
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