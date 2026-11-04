Infineon Aktie

50,69EUR -1,56EUR -2,99%
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WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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04.11.2026 16:36:48

Infineon Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Sandeep Deshpande äußerte in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum dritten Quartal seinen Glauben, dass die für 2027 erwarteten Ziele etwas über dem Konsens liegen könnten. Da die Prognosepraxis vorsichtig sei, bliebe damit die Option offen, die Zielsetzungen im Laufe des Jahres anzuheben./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 14:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 15:03 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Infineon AG Overweight
Unternehmen:
Infineon AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
96,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
50,60 € 		Abst. Kursziel*:
89,72%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
50,51 € 		Abst. Kursziel aktuell:
90,06%
Analyst Name::
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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02.11.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
30.09.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Infineon Neutral UBS AG
21.09.26 Infineon Neutral UBS AG
14.09.26 Infineon Neutral UBS AG
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Aktien in diesem Artikel

Infineon AG 50,62 -3,12% Infineon AG

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15:14 Pfizer Neutral UBS AG
15:08 BioNTech Buy UBS AG
15:02 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
15:01 Deutsche Telekom Buy UBS AG
15:00 freenet Neutral UBS AG
15:00 Vodafone Group Sell UBS AG
14:48 AMD Kaufen DZ BANK
14:31 McDonald's Sector Perform RBC Capital Markets
14:31 Evonik Buy Jefferies & Company Inc.
14:30 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:12 Eni Kaufen DZ BANK
14:11 1&1 Neutral UBS AG
14:10 United Internet Buy UBS AG
14:07 Pfizer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
14:06 ProSiebenSat.1 Media Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:06 RTL Underweight JP Morgan Chase & Co.
14:04 Alstom Sell Goldman Sachs Group Inc.
14:01 Volvo AB Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:57 Grand City Properties Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:54 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:46 Deutsche Bank Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:46 Fraport Hold Deutsche Bank AG
13:44 SAFRAN Kaufen DZ BANK
13:41 Philips Overweight Barclays Capital
13:22 Wolters Kluwer Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:09 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
13:06 Lufthansa Halten DZ BANK
13:03 HUGO BOSS Neutral UBS AG
12:58 Sanofi Kaufen DZ BANK
12:56 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:55 RELX Buy UBS AG
12:53 Bayer Buy UBS AG
12:34 Boeing Kaufen DZ BANK
12:33 Raiffeisen Hold Deutsche Bank AG
12:28 RELX Outperform Bernstein Research
12:21 VINCI Buy UBS AG
12:20 MTU Aero Engines Kaufen DZ BANK
12:15 Sanofi Outperform Bernstein Research
12:09 Evonik Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:09 Merck Neutral UBS AG
12:07 Ahold Delhaize Market-Perform Bernstein Research
12:05 Airbus Kaufen DZ BANK
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12:02 RWE Buy UBS AG
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