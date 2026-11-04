Siltronic Aktie
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WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001
Siltronic Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Siltronic von 87 auf 80 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Das dritte Quartal habe über den Erwartungen gelegen, schrieb Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die verbesserte Nachfragesituation stütze den angehobenen Umsatzausblick. Der faire Wert sinke zwar im "Methodenmix", doch die anhaltende Nachfragebelebung und eine erwartete Preiswende bestätigen ihn in seiner Kaufempfehlung./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 16:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 16:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siltronic AG Kaufen
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Unternehmen:
Siltronic AG
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
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Kurs*:
61,15 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Kaufen
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Kurs aktuell:
58,35 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Dirk Schlamp
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KGV*:
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Nachrichten zu Siltronic AG
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