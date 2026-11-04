Siltronic Aktie

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WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001

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04.11.2026 16:35:51

Siltronic Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siltronic auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Der Wafer-Zyklus verlagerte sich von einer Erholung des Volumens hin zur Preisgestaltung, schrieb Constantin Hesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im dritten Quartal habe sich eine zunehmende Verknappung der Auslastung bestätigt. Für Anleger entstehe damit ein attraktives Zeitfenster zum Einstieg./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 10:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 10:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siltronic AG Buy
Unternehmen:
Siltronic AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
130,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
61,80 € 		Abst. Kursziel*:
110,36%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
57,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
126,88%
Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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