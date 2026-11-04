Siltronic Aktie
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WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001
Siltronic Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siltronic auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Der Wafer-Zyklus verlagerte sich von einer Erholung des Volumens hin zur Preisgestaltung, schrieb Constantin Hesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im dritten Quartal habe sich eine zunehmende Verknappung der Auslastung bestätigt. Für Anleger entstehe damit ein attraktives Zeitfenster zum Einstieg./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 10:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 10:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siltronic AG Buy
|
Unternehmen:
Siltronic AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
130,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
61,80 €
|
Abst. Kursziel*:
110,36%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
57,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
126,88%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siltronic AG
|
15:58
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX legt am Nachmittag zu (finanzen.at)
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12:26
|XETRA-Handel: TecDAX klettert mittags (finanzen.at)
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12:26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
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10:58
|EQS-PVR: Siltronic AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
10:58
|EQS-PVR: Siltronic AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
09:28
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX klettert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.at)
|
08:15
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Siltronic auf 'Buy' (dpa-AFX)
Analysen zu Siltronic AG
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|18.09.26
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|Siltronic Buy
|UBS AG
|03.08.26
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