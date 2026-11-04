Scout24 Aktie
|90,30EUR
|5,55EUR
|6,55%
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
Scout24 Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Scout24 von 98 auf 104 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Karsten Oblinger attestierte dem Internet-Portalbetreiber in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein solides drittes Quartal mit leichter Anhebung des Ausblicks. Er hob daraufhin seine Schätzungen für 2026 und die Folgejahre leicht an. Den höheren fairen Wert begründete er auch mit dem Einfluss der Bewertung anderer Sektorwerte./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 16:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 16:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Scout24 Kaufen
|
Unternehmen:
Scout24
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
90,80 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
90,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Karsten Oblinger
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Scout24
|
17:58
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
17:58
|Mittwochshandel in Frankfurt: DAX notiert zum Ende des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)
|
15:58
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
15:58
|Freundlicher Handel: DAX nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
12:26
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich am Mittwochmittag im Plus (finanzen.at)
|
12:26
|Zuversicht in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX aktuell (finanzen.at)
|
11:43
|Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight an Scout24-Aktie (finanzen.at)
|
10:37
|Outperform für Scout24-Aktie nach Bernstein Research-Analyse (finanzen.at)
Analysen zu Scout24
|18:50
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|18:48
|Scout24 Kaufen
|DZ BANK
|10:52
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:46
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|08:42
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18:50
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|18:48
|Scout24 Kaufen
|DZ BANK
|10:52
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:46
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|08:42
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18:50
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|18:48
|Scout24 Kaufen
|DZ BANK
|10:52
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:46
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|08:42
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|31.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Scout24
|90,60
|6,90%
Aktuelle Aktienanalysen
|19:00
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:50
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|18:50
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|18:49
|Siltronic Kaufen
|DZ BANK
|18:49
|BNP Paribas Kaufen
|DZ BANK
|18:48
|Scout24 Kaufen
|DZ BANK
|18:46
|Erste Group Bank add
|Baader Bank
|16:41
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|16:41
|Heidelberg Materials Kaufen
|DZ BANK
|16:36
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:35
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:14
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|15:08
|BioNTech Buy
|UBS AG
|15:02
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:01
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|15:00
|freenet Neutral
|UBS AG
|15:00
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|14:48
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|14:31
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:31
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:30
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:12
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|14:11
|1&1 Neutral
|UBS AG
|14:10
|United Internet Buy
|UBS AG
|14:07
|Pfizer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:06
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:06
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:04
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:01
|Volvo AB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:57
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:54
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:46
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:46
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|13:44
|SAFRAN Kaufen
|DZ BANK
|13:41
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|13:22
|Wolters Kluwer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:09
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:06
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|13:03
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|12:58
|Sanofi Kaufen
|DZ BANK
|12:56
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:55
|RELX Buy
|UBS AG
|12:53
|Bayer Buy
|UBS AG
|12:34
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|12:33
|Raiffeisen Hold
|Deutsche Bank AG
|12:28
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|12:21
|VINCI Buy
|UBS AG
|12:20
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|12:15
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|12:09
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)