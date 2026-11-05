Fresenius Aktie
|51,11EUR
|-0,05EUR
|-0,10%
WKN DE: FRE5EN / ISIN: DE000FRE5EN2
Fresenius SECo Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius nach einer Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55,20 Euro belassen. Die Aussagen des Managements seien beruhigend gewesen, schrieb David Adlington in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Jahresziele des Medizinkonzerns erschienen gut unterstützt. Die Aktie bleibe sein "Top Pick" im europäischen. Medizintechniksektor und auf der "Analyst Focus List"./rob/edh/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 21:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA Overweight
|
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
55,20 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
49,63 €
|
Abst. Kursziel*:
11,22%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
51,11 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,00%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA
|
04.11.26
|ROUNDUP 2: Biosimilars geben Fresenius Schwung - optimistischer für Gewinn (dpa-AFX)
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04.11.26
|DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fresenius SE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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04.11.26
|Fresenius SE-Aktie: Overweight-Bewertung durch JP Morgan Chase & Co. (finanzen.at)
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04.11.26
|ROUNDUP: Biosimilars geben Fresenius weiter Schwung - optimistischer für Gewinn (dpa-AFX)
|
04.11.26
|Biosimilars geben Fresenius weiter Schwung - optimistischer für Gewinn (dpa-AFX)
|
04.11.26
|EQS-News: Fresenius Q3/2026 (EQS Group)
|
04.11.26
|EQS-News: Fresenius Q3/2026 (EQS Group)
|
03.11.26
|Analyse: Overweight-Bewertung für Fresenius SE-Aktie von JP Morgan Chase & Co. (finanzen.at)
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|06:55
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:55
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:55
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.26
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.02.26
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.04.25
|Fresenius Market-Perform
|Bernstein Research
|26.02.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius SE & Co. KGaA
|51,12
|-0,08%
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|07:22
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|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:00
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|06:55
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Siltronic Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|BNP Paribas Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|Scout24 Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|Erste Group Bank add
|Baader Bank
|04.11.26
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|Heidelberg Materials Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|04.11.26
|BioNTech Buy
|UBS AG
|04.11.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|04.11.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|04.11.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|1&1 Neutral
|UBS AG
|04.11.26
|United Internet Buy
|UBS AG
|04.11.26
|Pfizer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|Volvo AB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|SAFRAN Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|04.11.26
|Wolters Kluwer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|04.11.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|04.11.26
|Sanofi Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|RELX Buy
|UBS AG
|04.11.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|04.11.26
|Boeing Kaufen
|DZ BANK