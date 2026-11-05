RENK Aktie
|34,13EUR
|-2,66EUR
|-7,23%
WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
RENK Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renk nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die Resultate des Panzergetriebe-Herstellers hätten weitgehend den Erwartungen entsprochen, schrieb Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 01:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 01:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RENK Buy
|
Unternehmen:
RENK
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
60,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
37,12 €
|
Abst. Kursziel*:
61,64%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
34,13 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
75,82%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RENK
|
12:32
|ROUNDUP: Rüstungskonzern Renk legt bei Aufträgen deutlich zu - Aktie sackt ab (dpa-AFX)
|
12:27
|Optimismus in Frankfurt: MDAX mittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
10:38
|GNW-DD: Renk Group AG: Dr. Alexander Sagel, Kauf (dpa-AFX)
|
09:28
|Gewinne in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
07:47
|Rüstungskonzern Renk legt bei Aufträgen deutlich zu (dpa-AFX)
|
07:05
|GNW-News: 9M 2026: RENK steigert Auftragseingang um mehr als 30 % bei erneut überproportionalem Anstieg des bereinigten EBIT - operativer Kapazitätshochlauf ... (dpa-AFX)
|
04.11.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX klettert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
04.11.26
|Ausblick: RENK verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu RENK
|12:16
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:23
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|RENK Buy
|Warburg Research
|12:16
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:23
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|RENK Buy
|Warburg Research
|12:16
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:23
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|RENK Buy
|Warburg Research
|14.05.26
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|19.09.25
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.25
|RENK Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|RENK
|34,57
|-6,04%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:45
|Novo Nordisk Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:33
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:31
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|12:30
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|12:29
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|12:28
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
|12:26
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|12:25
|Wolters Kluwer Buy
|Deutsche Bank AG
|12:24
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|12:24
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|12:24
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|12:23
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|12:23
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:23
|JCDecaux Buy
|Deutsche Bank AG
|12:22
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|12:22
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|12:17
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:16
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:15
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:14
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:13
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:12
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:41
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|11:39
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|11:38
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|11:37
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|11:36
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|11:36
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|11:35
|Siltronic Buy
|Deutsche Bank AG
|11:34
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|11:27
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|11:24
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:24
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:16
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|10:51
|Basler Buy
|Warburg Research
|10:48
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|10:47
|ADTRAN Holdings Buy
|Warburg Research
|10:46
|Fraport Hold
|Warburg Research
|10:29
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:17
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:15
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|10:12
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:09
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:07
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:07
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:49
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:48
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:25
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:19
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research