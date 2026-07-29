Barclays Aktie

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WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658

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29.07.2026 12:37:28

Barclays Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Barclays nach Zahlen zum zweiten Quartal von 600 auf 610 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Investmentbanking der britischen Großbank habe sich gut entwickelt, schrieb Kian Abouhossein in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dem stünden allerdings höhere Kosten gegenüber. Der Experte erhöhte die Schätzungen für das Ergebnis je Aktie von 2026 bis 2028./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 19:55 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Barclays plc Overweight
Unternehmen:
Barclays plc 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
6,10 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
5,84 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
4,93 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Kian Abouhossein 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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