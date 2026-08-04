BE Semiconductor Industries NV Aktie
|214,00EUR
|11,30EUR
|5,57%
WKN DE: A2JLD1 / ISIN: NL0012866412
BE Semiconductor Industries NV Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat BE Semiconductor beim unveränderten Kursziel von 240 Euro von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die jüngste Kurskorrektur biete eine Einstiegschance in die Papiere des Anlagenbauers für die Chipindustrie, schrieb Trion Reid am Montagnachmittag. Er hält die Niederländer für eines der besten unter Europas mittelgroßen Unternehmen. Der Umsatzausblick bis 2030 verspreche ein Durchschnittswachstum von mindestens 24 Prozent./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 16:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BE Semiconductor Industries NV Buy
|
Unternehmen:
BE Semiconductor Industries NV
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
240,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
205,70 €
|
Abst. Kursziel*:
16,67%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
214,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,15%
|
Analyst Name::
Trion Reid
|
KGV*:
-
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|Erste Schätzungen: BE Semiconductor Industries NV öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu BE Semiconductor Industries NV
Aktien in diesem Artikel
|BE Semiconductor Industries NV
|214,00
|5,57%
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|UBS AG
|12:37
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|UBS AG
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|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
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|Lufthansa Buy
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|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|Zalando Buy
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|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|11:28
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|11:27
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
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|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
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|HSBC Holdings Hold
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|Gerresheimer Hold
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|09:31
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|Barclays Capital
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|Barclays Capital
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|09:15
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