NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Axa von 43 auf 52 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei den Frnzosen liege der Ertragstrend über den Markterwartungen und die Gewinnentwicklung liege an ihrem oberen Ende, schrieb Philip Kett am Montag. Die Kapitalisierung sei stark und die Solvency-II-Reform werde den Überschuss nur noch mehr steigern. Gleichzeitig seien Axa-Papiere deutlich günstiger bewertet als die der Konkurrenz - bei höchster Rendite. Ein Sorgenfaktor sei die Preisentwicklung. Hier ist Kett zurückhaltender als der Konsens./rob/ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 09:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.