HSBC Holdings Aktie
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WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
HSBC Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HSBC nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 1380 Pence auf "Neutral" belassen. Analyst Kian Abouhossein attestierte der britischen Großbank in einer ersten Reaktion am Dienstag ein starkes Abschneiden der Vermögensverwaltung. Dem stünden allerdings höher als erwartet ausgefallene Kosten und ein unter den Erwartungen gebliebener Aktienrückkauf gegenüber./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 06:19 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 06:19 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Neutral
|
Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
13,80 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
15,97 £
|
Abst. Kursziel*:
-13,61%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
15,97 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13,61%
|
Analyst Name::
Kian Abouhossein
|
KGV*:
-
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