HSBC Holdings Aktie

18,65EUR 0,07EUR 0,40%
HSBC Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.08.2026 07:37:52

HSBC Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HSBC nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 1380 Pence auf "Neutral" belassen. Analyst Kian Abouhossein attestierte der britischen Großbank in einer ersten Reaktion am Dienstag ein starkes Abschneiden der Vermögensverwaltung. Dem stünden allerdings höher als erwartet ausgefallene Kosten und ein unter den Erwartungen gebliebener Aktienrückkauf gegenüber./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 06:19 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 06:19 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Neutral
Unternehmen:
HSBC Holdings plc 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
13,80 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
15,97 £ 		Abst. Kursziel*:
-13,61%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
15,97 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-13,61%
Analyst Name::
Kian Abouhossein 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu HSBC Holdings plc

mehr Nachrichten