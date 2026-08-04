Zalando Aktie
|26,20EUR
|-3,09EUR
|-10,55%
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
Zalando Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Mit Blick auf anspruchsvolle Erwartungen aktiver Investoren seien die Resultate durchwachsen, schrieb Frederick Wild in seiner ersten Einschätzung am Dienstag. "Kritisch" sieht er in diesem Zusammenhang, dass das Wachstum des Bruttowarenwerts des Online-Modehändlers unter dem Konsens liege./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 01:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 01:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zalando Buy
|
Unternehmen:
Zalando
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
35,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
26,24 €
|
Abst. Kursziel*:
33,38%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
26,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33,59%
|
Analyst Name::
Frederick Wild
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Zalando
|
08:07
|AKTIE IM FOKUS: Kursrutsch bei Zalando nach Zahlen (dpa-AFX)
|
07:33
|Zalando passt Jahresprognose an - Ergebnis unter Erwartung (dpa-AFX)
|
07:00
|EQS-News: Zalando liefert weiteres Quartal mit profitablem Wachstum in Q2, beschleunigt B2B-Expansion und treibt KI-Innovationen weiter voran (EQS Group)
|
07:00
|EQS-News: Zalando delivers another quarter of profitable growth in Q2, accelerates B2B expansion and continues innovating through AI (EQS Group)
|
03.08.26
|Ausblick: Zalando gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
03.08.26
|Freundlicher Handel: DAX klettert (finanzen.at)
|
03.08.26
|XETRA-Handel: LUS-DAX am Montagnachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
03.08.26
|Börse Frankfurt in Grün: So entwickelt sich der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)