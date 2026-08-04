Zalando Aktie

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WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

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04.08.2026 08:06:46

Zalando Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Mit Blick auf anspruchsvolle Erwartungen aktiver Investoren seien die Resultate durchwachsen, schrieb Frederick Wild in seiner ersten Einschätzung am Dienstag. "Kritisch" sieht er in diesem Zusammenhang, dass das Wachstum des Bruttowarenwerts des Online-Modehändlers unter dem Konsens liege./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 01:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 01:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zalando Buy
Unternehmen:
Zalando 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
26,24 € 		Abst. Kursziel*:
33,38%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
26,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
33,59%
Analyst Name::
Frederick Wild 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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