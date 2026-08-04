NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 37,40 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis des Dialysekonzerns habe zwar positiv überrascht, schrieb David Adlington in einer ersten Einschätzung am Montag. Die Markterwartungen für das Gesamtjahr dürften sich trotzdem nicht groß ändern, denn wegen der beibehaltenen Unternehmensprognose müssten nun wohl die Schätzungen der Analysten für das zweite Halbjahr nach unten korrigiert werden./rob/la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 21:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 21:13 / BST





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