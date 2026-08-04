Fresenius Medical Care Aktie
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WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 37,40 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis des Dialysekonzerns habe zwar positiv überrascht, schrieb David Adlington in einer ersten Einschätzung am Montag. Die Markterwartungen für das Gesamtjahr dürften sich trotzdem nicht groß ändern, denn wegen der beibehaltenen Unternehmensprognose müssten nun wohl die Schätzungen der Analysten für das zweite Halbjahr nach unten korrigiert werden./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 21:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 21:13 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
37,40 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
45,40 €
|
Abst. Kursziel*:
-17,62%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
41,33 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9,51%
|
Analyst Name::
David Adlington
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KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
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