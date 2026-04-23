Befesa Aktie
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WKN DE: A2H5Z1 / ISIN: LU1704650164
Befesa Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Befesa von 42 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Höhere Preise dürften den Gegenwind durch höhere Energiekosten kompensieren, schrieb Olivier Calvet am Donnerstag in einem Ausblick auf das erste Quartal und das Gesamtjahr des Industrie-Recylers. Für 2026 ist er zunehmend optimistisch./rob/ajx/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 13:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Befesa Buy
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Unternehmen:
Befesa
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Analyst:
UBS AG
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Kursziel:
46,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
34,40 €
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Abst. Kursziel*:
33,72%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
34,70 €
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Abst. Kursziel aktuell:
32,56%
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Analyst Name::
Olivier Calvet
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KGV*:
-
Nachrichten zu Befesa
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