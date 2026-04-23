Befesa Aktie

34,70EUR 0,20EUR 0,58%
Befesa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2H5Z1 / ISIN: LU1704650164

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23.04.2026 11:35:30

Befesa Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Befesa von 42 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Höhere Preise dürften den Gegenwind durch höhere Energiekosten kompensieren, schrieb Olivier Calvet am Donnerstag in einem Ausblick auf das erste Quartal und das Gesamtjahr des Industrie-Recylers. Für 2026 ist er zunehmend optimistisch./rob/ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 13:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Befesa Buy
Unternehmen:
Befesa 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
46,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
34,40 € 		Abst. Kursziel*:
33,72%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
34,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
32,56%
Analyst Name::
Olivier Calvet 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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