Befesa Aktie
|34,30EUR
|0,95EUR
|2,85%
WKN DE: A2H5Z1 / ISIN: LU1704650164
Befesa Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Befesa nach den Ende April vorgelegten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Für ihn bleibe eine Verbesserung des Cashflows Kern seiner Empfehlung, schrieb Lasse Stueben am Dienstagnachmittag. Der freie Barmittelzufluss (FCF) dürfte sich im Jahresverlauf aufgrund vorgezogener Investitionsausgaben beschleunigen. Da die Aktie des Industrie-Recylers trotz der jüngsten Kursrally nur mit einer FCF-Rendite von 9 Prozent für 2026 gehandelt werde, bestätigte er seine Kaufempfehlung samt Kursziel./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 16:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Befesa Buy
|
Unternehmen:
Befesa
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Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
40,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
33,70 €
|
Abst. Kursziel*:
18,69%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
34,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,62%
|
Analyst Name::
Lasse Stueben
|
KGV*:
-
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