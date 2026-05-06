Befesa Aktie

34,30EUR 0,95EUR 2,85%
Befesa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2H5Z1 / ISIN: LU1704650164

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.05.2026 07:39:08

Befesa Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Befesa nach den Ende April vorgelegten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Für ihn bleibe eine Verbesserung des Cashflows Kern seiner Empfehlung, schrieb Lasse Stueben am Dienstagnachmittag. Der freie Barmittelzufluss (FCF) dürfte sich im Jahresverlauf aufgrund vorgezogener Investitionsausgaben beschleunigen. Da die Aktie des Industrie-Recylers trotz der jüngsten Kursrally nur mit einer FCF-Rendite von 9 Prozent für 2026 gehandelt werde, bestätigte er seine Kaufempfehlung samt Kursziel./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 16:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Befesa Buy
Unternehmen:
Befesa 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
33,70 € 		Abst. Kursziel*:
18,69%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
34,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,62%
Analyst Name::
Lasse Stueben 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Befesa

mehr Nachrichten